Евровидение-2019: появились новые подробности о конкурсе

Стало известно, как выглядит официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль).

Дизайн логотипа был вдохновлен девизом конкурса "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Фото опубликовали на официальном сайте мероприятия.

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Он состоит из трех треугольников, которые соединены вместе и формируют золотую звезду. Основной цвет логотипа — синий, и он будет использоваться в большинстве случаев.

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Помимо основного значка, разработаны также две альтернативные версии. Все логотипы будут использоваться различными способами, вплоть до двух полуфиналов и Гранд-финала, включая показ по всему городу.

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Также организаторы конкурса показали, как будет выглядеть главная сцена конкурса.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская группа KAZKA, автор хитов "Плакала", "Свята" вновь поборется за право представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2019.