МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Евровидение-2019: появились новые подробности о конкурсе

1.1тЧитать материал на украинском

Стало известно, как выглядит официальный логотип международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль).

Дизайн логотипа был вдохновлен девизом конкурса "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream). Фото опубликовали на официальном сайте мероприятия.

Евровидение-2019: появились новые подробности о конкурсе

eurovision.tv

Новости
''Зачем уже скрывать?'' Потапа и Каменских поймали на совместном отдыхе

Он состоит из трех треугольников, которые соединены вместе и формируют золотую звезду. Основной цвет логотипа — синий, и он будет использоваться в большинстве случаев.

Евровидение-2019: появились новые подробности о конкурсе

eurovision.tv

Помимо основного значка, разработаны также две альтернативные версии. Все логотипы будут использоваться различными способами, вплоть до двух полуфиналов и Гранд-финала, включая показ по всему городу.

Евровидение-2019: появились новые подробности о конкурсе

eurovision.tv

Также организаторы конкурса показали, как будет выглядеть главная сцена конкурса.

Евровидение-2019: появились новые подробности о конкурсе

eurovision.tv

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская группа KAZKA, автор хитов "Плакала", "Свята" вновь поборется за право представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2019.

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Усраіль зплагіатив хіт,з яким виграв євробачення,тепер зпанамлять логотип,тут і до бабки не ходи.Беріть всі приклад з Усраіля!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Усраіль зплагіатив хіт,з яким виграв євробачення,тепер зпанамлять у когось логотип.Це так по Усраільські!Беіть пиклад в Усраіля!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги