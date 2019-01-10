''Евровидение-2019'': названы все участники украинского Нацотбора

В Украине впервые огласили имена всех участников Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.

За право представить страну на престижном конкурсе будут бороться 16 исполнителей, сообщили на сайте телеканала СТБ.

В этом году в Нацотборе на "Евровидение" примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители. К примеру, на сцене отбора выступят популярная группа KAZKA, певица TAYANNA, которая третй раз будет бороться за право поехать на конкурс и другие.

Полный список участников выглядит так:

Braii Freedom jazz KAZKA YUKO The Hypnotunez LAUD TAYANNA Brunettes Shoot Blondes VERA KEKELIA ЦеШо Ivan NAVI ANNA MARIA BAHROMA LETAY КiRA MAZUR KHAYAT

"Национальный отбор снова радует составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе", – отметил музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение" в Украине Руслан Квинта.

Отметим, по правилам, 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Также напомним, прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

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