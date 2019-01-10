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''Евровидение-2019'': названы все участники украинского Нацотбора

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В Украине впервые огласили имена всех участников Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.

За право представить страну на престижном конкурсе будут бороться 16 исполнителей, сообщили на сайте телеканала СТБ.

В этом году в Нацотборе на "Евровидение" примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители. К примеру, на сцене отбора выступят популярная группа KAZKA, певица TAYANNA, которая третй раз будет бороться за право поехать на конкурс и другие.

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Полный список участников выглядит так:

  1. Braii

  2. Freedom jazz

  3. KAZKA

  4. YUKO

  5. The Hypnotunez

  6. LAUD

  7. TAYANNA

  8. Brunettes Shoot Blondes

  9. VERA KEKELIA

  10. ЦеШо

  11. Ivan NAVI

  12. ANNA MARIA

  13. BAHROMA

  14. LETAY

  15. КiRA MAZUR

  16. KHAYAT

"Национальный отбор снова радует составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе", – отметил музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение" в Украине Руслан Квинта.

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Отметим, по правилам, 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.

Также напомним, прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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Тема
Евровидение-2019
Персоны
TAYANNAKAZKA
Тег
Евровидение
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