''Евровидение-2019'': названы все участники украинского Нацотбора

В Украине впервые огласили имена всех участников Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле.
За право представить страну на престижном конкурсе будут бороться 16 исполнителей, сообщили на сайте телеканала СТБ.
В этом году в Нацотборе на "Евровидение" примут участие как новые лица, так и хорошо известные зрителю исполнители. К примеру, на сцене отбора выступят популярная группа KAZKA, певица TAYANNA, которая третй раз будет бороться за право поехать на конкурс и другие.
Полный список участников выглядит так:
Braii
Freedom jazz
KAZKA
YUKO
The Hypnotunez
LAUD
TAYANNA
Brunettes Shoot Blondes
VERA KEKELIA
ЦеШо
Ivan NAVI
ANNA MARIA
BAHROMA
LETAY
КiRA MAZUR
KHAYAT
"Национальный отбор снова радует составом исполнителей и абсолютно разными жанрами. Традиционно к нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сложившейся популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе", – отметил музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение" в Украине Руслан Квинта.
Отметим, по правилам, 22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах.
Также напомним, прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).
Организаторы престижного соревнования уже обнародовали полный список стран-участниц, а также рассказали некоторые подробности о конкурсе.
"Евровидение" в Израиле пройдет под лозунгом "Позволь себе мечтать!" ("Dare to Dream").
Также стало известно, как будут выглядеть официальный логотип и сцена международного песенного конкурса.
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