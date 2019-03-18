Евровидение-2019: эксперты назвали вероятного победителя

Эксперты в области Евровидения из Испании оценили шансы представителей разных стран на победу в музыкальном конкурсе текущего года и назвали вероятного фаворита.

Как пишет местная газета El Periodico, первую тройку мест они прогнозируют Нидерландам, Швеции и России.

Так, испанцы уверены, что в этом году победа достанется представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу с песней Arcade, которая внезапно обошла в рейтингах букмекеров представителя России Сергея Лазарева.

Второе место эксперты отдали певцу из Швеции Джону Людвику и его песне Too late for love. Газета указала на то, что участники от скандинавской страны в последние годы регулярно попадают в десятку лидеров Евровидения.

Ну а прежний фаворит букмекерских прогнозов Сергей Лазарев, согласно оценкам, должен занять третье место. На конкурсе он исполнит песню Scream.

Примечательно, что ранее, в 2016 году, Сергей Лазарев уже занимал третье место на конкурсе Евровидение в Стокгольме (Швеция).

Как писал ранее OBOZREVATEL, в России раскритиковали конкурсную песню Сергея Лазарева Scream. Опубликованный в сети видеоклип режиссера Константина Черепкова собрал много негативных отзывовпользователей YouTube и Instagram.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!