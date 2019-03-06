Евровидение-2019: БДСМ-группу с места MARUV подвинул новый участник

Поп-певица Tamta, представительница Кипра на Евровидении-2019 неожиданно заняла 4 место в рейтингах букмекерских прогнозов. Таким образом нашумевшая БДСМ-группа Hatari (Исландия), пришедшая в рейтинге на смену украинской исполнительнице MARUV, утратила свою позицию.

На данном этапе Hatari заняли 5 место, а шансы певицы Tamta, которая представит Кипр с песней Replay, растут (песню слушайте ниже).

Tamta Фото: facebook.com

Ролик исполнительницы был заявлен сегодня, 6 марта. Клип к песне опубликовали на YouTube всего 16 часов назад, при этом на момент написания новости он успел собрать более 300 тыс. просмотров.

Высокие шансы на победу оказались спорной темой, некоторые пользователи видеохостинга назвали трек "типичным", "заезженным" и "незамысловатым".

Лидирует в рейтинге букмекеров по-прежнему Россия и ее представитель Сергей Лазарев. Первую тройку на сегодняшний день также разделяют Швеция и Италия.

Напомним: победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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