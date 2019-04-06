"Это жесть!" Самое экстремальное свидание на "Холостяк-9" заставило девушку паниковать

В пятом выпуске шоу "Холостяк-9" главный герой Никита Добрынин впервые за пять недель пригласил Лилию на запоминающееся экстремальное свидание.

У девушки была паника, но поддержка Холостяка привела ее в чувство. OBOZREVATEL разобрал подробности (чтобы посмотреть видео с началом свидания, проскролльте до конца страницы).

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Лилия долго ждала первой встречи с героем, но он до последнего не приглашал и успел познакомиться со всеми девушками, кроме нее. Участница переживала, что они не узнают друг друга.

Однако уже в самом конце пятой недели Добрынин приятно удивил Лилю, прислав ей самое красивое в этом сезоне приглашение, которое с завистью оценили ее соперницы. Это была огромная коробка, в которой поместились еще несколько. На крышке каждой Никита описал важные моменты их личной истории. Он вспомнил о ее чувственности во время слезливого видеообращения, в котором она жаловалась, что до сих пор не была приглашена. Также припомнил фразу с первой встречи.

instagram@holostyakstb

instagram@holostyakstb

Добрынин решил провести экстремальное свидание, чтобы они могли переступить через совместный страх и довериться друг другу. Ему удалось "переплюнуть" встречу на третьей неделе с Викой, которая подарила ему захватывающий полет. Никита боится высоты, потому что в детстве упал с дерева. Из-за этого он повел Лилию покорять скалу, из-за чего она перепугалась, несмотря на снаряжения.

instagram@holostyakstb

"Успокаивало, что мы будем вместе проходить это испытание", – призналась девушка. Уже в пути у Лилии началась паника. Она боялась сорваться, однако Никита всячески ее подбадривал. Это частично успокоило, ведь Добрынину самому было почти не за что ухватиться, а он переживал за нее.

"Мне кажется, я упаду. Мне не верится просто. Это жесть! Боже, сейчас сердце выпрыгнет. Хотела бы еще попробовать, мне понравилось. С тобой не страшно", – сказала Лиля, когда они добрались до вершины и обнялись.

instagram@holostyakstb

instagram@holostyakstb

Но на этом Холостяк не остановился и предложил ей самостоятельно спуститься вниз. Это напугало девушку, из-за чего желание добраться до безопасного места испарилось.

"У меня началась паника", – отметила она, но довериться все же пришлось. Никита страховал внизу и заверял, что все будет хорошо. Он предложил ей сесть, как в кресле, а потом "шагать". Лилия отбросила страхи, после чего так и сделала.

Добрынина поразил ее характер: очень спокойная, но в том же время сильная. Именно с ней можно совершать безумные поступки. После экстрима Никита разрядил обстановку романтическим пикником на берегу. Парочка обнялась и наслаждалась видами возле костра. Они завели разговор о детстве и выяснили, что имеют много общего.

instagram@holostyakstb

Никита потерял отца еще в детстве, а сейчас понимает важность семьи и детей. У Лили оказалась похожая ситуация. Отец ушел из семьи, когда ей было два года. Воспитанием двух дочек занималась мама. Условия у нее было тяжелые, так как мама научила их быть жесткими. Девочки старались не плакать, если было больно. Лиля до 18 лет ходила гулять до 21:00. А позже узнала, что отец умер от астмы. Она осознала, что он все равно был ей близким человеком, несмотря на то, как поступил.

instagram@holostyakstb

Добрынину понравилось, что их столько объединяет. "Нам хотелось молчать и обниматься", – признался он. Лиля заявила, что это было самое лучшее свидание в ее жизни. Насыщенный день завершился розой и нежным поцелуем.

instagram@holostyakstb

instagram@holostyakstb

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