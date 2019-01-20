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/Шоубиз

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

5.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она демонстрирует свою подтянутую грудь.

Артистка опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram загадочный снимок, где запечатлено открытое декольте Тины. При этом одна рука певицы находится под одеждой.

Снимок вызвал ажиотаж среди пользователей сети. Некоторых смутило то, что артистка на фото якобы прикрывает бюст рукой. Подобный жест фолловеры назвали пошлым.

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"Это так пошло... Где твои руки?" – возмутились подписчики.

Другие же отметили, что Тина Кароль выглядит очень нежно и соблазнительно, при этом никакой вульгарности на загадочном снимке поклонники не заметили.

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

''Это так пошло...'' Тина Кароль вызвала споры в сети пикантным фото

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком, на котором она позировала в белом прозрачном топе без белья. Обольстительный наряд покорил подписчиков звезды, о чем они незамедлительно сообщили ей в комментариях.

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Персона
Тина Кароль
Теги
шоу-бизнесновости
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