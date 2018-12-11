МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Это свинство'': звезда ''Универа'' обозвал россиян ''быдлом''

3.4тЧитать материал на украинском

Известный российский актер, звезда комедийных сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян во время гастролей назвал поклонников "быдлом".

Артист нелестно высказался о зрителях спектакля, с которым он приехал на Камчатку (РФ). После его завершения Гайдулян взял слово и отчитал присутствующих в зале за "свинское поведение". Выступление сняли на видео и опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры нашего спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви". Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово "быдло" написано на декорациях. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть", – заявил Гайдулян.

Сериал

Сериал "Универ"

nesneg.com

Новости
Ефремов стал героем нового скандала в России: появились противоречивые данные

В свою очередь, директор театра рассказал, что в антракте несколько гостей так увлеклись шампанским в буфете, что во время второго акта начали общаться с актерами из зала, давая им "ценные" указания. Об этом пишет издание "Кам24".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Актер сделал им замечание, и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве внезапно скончался российский актер Виталий Ендовицкий, сыгравший роли в популярных сериалах "Универ", "Карпов" и "След". Артист умер на 50-м году жизни. Причиной трагедии стал инсульт, после которого он длительное время находился в одной из московских клиник.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Андрей Гайдулян
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
22
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
пьяный он и на Украине БЫДЛО ... что тут такого ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зямов Oся
Зямов Oся
Прям слух ласкает сасал Сасалыч ))) такой же как вы. Новость архиважная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
кацапы тоже не любят кацапов, кацапы тоже считают кацапов быдлом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги