''Это свинство'': звезда ''Универа'' обозвал россиян ''быдлом''

Известный российский актер, звезда комедийных сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян во время гастролей назвал поклонников "быдлом".

Артист нелестно высказался о зрителях спектакля, с которым он приехал на Камчатку (РФ). После его завершения Гайдулян взял слово и отчитал присутствующих в зале за "свинское поведение". Выступление сняли на видео и опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры нашего спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви". Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово "быдло" написано на декорациях. Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть", – заявил Гайдулян.

Сериал "Универ" nesneg.com

В свою очередь, директор театра рассказал, что в антракте несколько гостей так увлеклись шампанским в буфете, что во время второго акта начали общаться с актерами из зала, давая им "ценные" указания. Об этом пишет издание "Кам24".

Скриншот из видео

"Актер сделал им замечание, и все на этом закончилось. К счастью, полицию вызывать не пришлось", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве внезапно скончался российский актер Виталий Ендовицкий, сыгравший роли в популярных сериалах "Универ", "Карпов" и "След". Артист умер на 50-м году жизни. Причиной трагедии стал инсульт, после которого он длительное время находился в одной из московских клиник.

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