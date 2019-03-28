"Это спектакль": известный юморист раскрыл изнанку шоу на КремльТВ

Звезда российского шоу "Аншлаг" Николай Бандурин признался, что обманывал зрителей во время участия в ток-шоу "На самом деле" на пропагандистском "Первом канале".

Сюжет строился на том, что предполагаемая любовница шантажировала его жену тайным ребенком от артиста, а у самой супруги якобы есть мужчина на стороне.

В декабре у Бандурина сгорел дом, в результате чего семья осталась без крыши над головой, а супруга артиста лишалась волос, спасая возлюбленного.

Николай Бандурин на фоне сгоревшего дома instagram@nikolaibandyrin

Как выяснилось, в скандальном шоу он решился сняться, чтобы заработать денег на реставрацию жилья. Как сообщает "СтарХит", из-за этого на него посыпался шквал критики в сети, потому Бандурину пришлось оправдываться перед поклонниками.

"Это все спектакль. Огромное количество писем говорит о том, что мы неплохие актеры. После пожара мы совсем остались без денег. Не можем же мы жить на пожертвования. А заработать столько, чтобы восстановить дом, сейчас уже нет возможности. Не осуждайте нас", – признался он.

Скриншот с видео скандального шоу

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте российский пропагандист Андрей Норкин выгнал из эфира на росТВ украинского политолога, главу Центра стратегических исследований Павла Жовниренко .

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