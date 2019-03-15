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/Шоубиз

"Это слишком..." Тина Кароль в соблазнительном белье сверкнула оголенной грудью

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Украинская поп-дива, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль взбудоражила поклонников горячим снимком, на котором засветила полуобнаженную грудь.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором позирует в сексуальном белье. Пикантности образу добавляет плащ, который артистка кокетливо спустила на плечи.

На кадре Кароль изображена в откровенном корсете, подчеркивающем аппетитную грудь. Поклонники звезды были восхищены ее смелыми фото. Многие из них оставили положительные комментарии под постом.

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"Это слишком шикарно, глаз не оторвать! Как можно быть такой красивой?" – высказались фанаты Кароль.

"Не могу смотреть на ваши... Глаза, конечно же. Пытаюсь смотреть выше, не выходит", – пошутили другие.

"Это слишком..." Тина Кароль в соблазнительном белье сверкнула оголенной грудью

"Это слишком..." Тина Кароль в соблазнительном белье сверкнула оголенной грудью

"Это слишком..." Тина Кароль в соблазнительном белье сверкнула оголенной грудью

"Это слишком..." Тина Кароль в соблазнительном белье сверкнула оголенной грудью

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Как писал ранее OBOZREVATEL, Тина Кароль удивила фолловеров в соцсети откровенным полупрозрачным нарядом. В комментариях под фотографией артистки возникли дискуссии.

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Персона
Тина Кароль
Тег
шоу-бизнес
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