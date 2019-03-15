"Это слишком..." Тина Кароль в соблазнительном белье сверкнула оголенной грудью

Украинская поп-дива, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль взбудоражила поклонников горячим снимком, на котором засветила полуобнаженную грудь.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, на котором позирует в сексуальном белье. Пикантности образу добавляет плащ, который артистка кокетливо спустила на плечи.

На кадре Кароль изображена в откровенном корсете, подчеркивающем аппетитную грудь. Поклонники звезды были восхищены ее смелыми фото. Многие из них оставили положительные комментарии под постом.

"Это слишком шикарно, глаз не оторвать! Как можно быть такой красивой?" – высказались фанаты Кароль.

"Не могу смотреть на ваши... Глаза, конечно же. Пытаюсь смотреть выше, не выходит", – пошутили другие.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Тина Кароль удивила фолловеров в соцсети откровенным полупрозрачным нарядом. В комментариях под фотографией артистки возникли дискуссии.

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