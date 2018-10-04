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СпортLady

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

1.1тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, разозлила поклонников своим новым вульгарным фото, где демонстрирует обнаженную "пятую точку".

Так, экс-вокалистка группы "ВИА Гра" опубликовала в своем аккаунте в Instagramоткровенный снимок в купальнике, которые совершенно не прикрывает ее бедра и ягодицы.

"Не буду делать вид, что не знаю, как тебе нравится", - вызывающе подписала публикацию Анна.

Новости
В кожаном наряде и с декольте: Седокова разозлила фанатов новым фото

В комментариях к посту фолловеры исполнительницы отметили, что им надоело постоянно смотреть на голый зад Седоковой, а также посоветовали ей быть скромнее.

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова взволновала фанов интимным признанием о своей личной жизни. Об этом она написала в социальной сети, вызвав бурю эмоций у своих подписчиков.

Персона
Анна Седокова
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