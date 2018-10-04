''Это слишком...'' Скандальную Седокову пристыдили за вульгарное фото

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, разозлила поклонников своим новым вульгарным фото, где демонстрирует обнаженную "пятую точку".

Так, экс-вокалистка группы "ВИА Гра" опубликовала в своем аккаунте в Instagramоткровенный снимок в купальнике, которые совершенно не прикрывает ее бедра и ягодицы.

"Не буду делать вид, что не знаю, как тебе нравится", - вызывающе подписала публикацию Анна.

В комментариях к посту фолловеры исполнительницы отметили, что им надоело постоянно смотреть на голый зад Седоковой, а также посоветовали ей быть скромнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова взволновала фанов интимным признанием о своей личной жизни. Об этом она написала в социальной сети, вызвав бурю эмоций у своих подписчиков.