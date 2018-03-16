"Это шедевр": лидер O.Torvald феерично перепел хит Винника

Солист украинской рок-группы O.Torvald Женя Галич перепел хит украинского секс-символа Олега Винника.

Так, в студии одной из радиостанций Галич спел песню "Вовчиця". Видео его исполнения популярной композиции было опубликовано в Instagram-аккаунте группы O.Torvald.

Радиоведущие попросили Галича спеть хит Винника и результат их просто потряс.

"Вот это был бы дуэт - Женя и Олежка. Думаем, что это видео станет вашим любимым. Ведь его можно смотреть и слушать на повторе", - утверждают работники радио.

Посмотреть, как Галич поет "Вовчицю", можно здесь:

Поклонники коллектива бурно отреагировали на пение Галича. Они назвали его версию "Вовчиці" шедевром и отметили, что певцу удалось невозможное - перепеть Винника.

Как сообщал "Обозреватель", ранее мощный клип O.Torvald установил национальный рекорд.