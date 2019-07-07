"Это провал!" Выступление Кошевой в финале "Голос. Діти" вызвало жаркие споры в сети

Варвара Кошевая – дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого вызвала жаркие споры в сети выступлением в финале пятого сезона проекта "Голос. Діти".

11-летняя девочка спела песню "Крила" своей наставницы Джамалы, однако, как отметили пользователи сети, она не попадала в ноты и в целом не очень хорошо справилась з заданием. Видео выступления Кошевой опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце новости).

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Варвара Кошевая в финале "Голос. Діти" Instagram @golos.dity

Многие фанаты "Голоса" отметили, что в том, что девочка выступила не лучшим образом, виновата ее тренер Джамала, которая выбрала для участницы неудачную песню.

"Ужас! Что за песни ей дают петь? Это провал", – возмутились зрители.

"Слабоватая песня для финала, как будто в ноты не попадает. Ничего против Вари не имею, вы не подумайте, но Джамала с песней промахнулась. Это завал..." – добавили другие.

В то же время пользователи сети указали, что по Варваре было видно – она очень старалась. Огромное количество зрителей написало, несмотря ни на что, Кошевая – очень талантливая певица и заслужила победы в "Голос. Діти".

"Голосок сорвался немного. Переволновалась девочка. Ну и песня взрослая. Но боец же! Молодец! Быть в прямых эфирах – уже большая победа", – похвалили Варю фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Варвара Кошевая дерзко пошутила о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что он лично поддерживает ее в проекте "Голос. Діти". "Ну я же на выборах его поддерживала", – искрометно пошутила Варя.

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