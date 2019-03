"Это провал!" Россияне разнесли "победную" песню Лазарева на "Евровидение-2019"

Россияне раскритиковали песню Сергея Лазарева Scream ("Крик"), с которой артист собирается поехать на "Евровидение-2019" как участник от РФ.

Так, опубликованный 9 марта видеоклип, снятый режиссёром Константином Черепковым, собрал много негативных отзывов пользователей Instagram в комментариях к постам о премьере.

Многие отметили, что композиция проигрывает предыдущей песне Лазарева на "Евровидении", ведь он уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году в Стокгольме.

instagram.com/lazarevsergey

Тогда артист занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one. При этом автором и продюсером Scream также выступил экс-муж примадонны Аллы Пугачевой.

"Не хит", "Разочарование", "Займем хоть и не последнее место, но и не первое. И не десятое", "В 2016 году была лучше", "Скучно", "Это не для "Евровидения!" "Не тянет на победную", "На один раз послушать", "Это провал", — пишут в комментариях.

Отметим, после официальной премьеры песни Лазарева позиция России в букмекерском прогнозе на "Евровидение" впервые "обвалилась". До этого РФ занимала первое место среди стран-участниц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазарев раскрыл главную цель на "Евровидении-2019". Его решение представлять РФ во второй раз жестко раскритиковали в сети, назвав неразумным.

