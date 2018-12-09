''Это прекрасно'': украинская группа KAZKA прокомментировала популярность в России

Участники популярной украинской группы KAZKA заявили, что популярность их песни "Плакала" во всем мире и в частности в России — это прекрасно.

Вокалистка группы Александра Зарицкая отметила, что мировая популярность песни — это очень большая ответственность, передает ТСН.

"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинская речь звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку", — заявила певица.

Также исполнители признались, что их больше всего удивила популярность в Папуа-Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро, где у них есть фанаты.

кадр из клипа на песню "Плакала" скриншот

Однако то, что украиноязычная песня стала хитом в России их совсем не удивило.

"Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", — отметила Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, трек украинской группы KAZKA "Плакала", который вошел в ее дебютный альбом "Карма", стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала свыше 70 млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов на сегодняшний день.

Вскоре после успеха в YouTube группа представила официальный клип к песне, а также ворвалась в чарты России. В субботу, 1 декабря, в киевском Дворце спорта KAZKA получили премию "Прорыв года" в рамках M1 Music Awards 2018.