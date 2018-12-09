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/Шоубиз

''Это прекрасно'': украинская группа KAZKA прокомментировала популярность в России

11.7тЧитать материал на украинском

Участники популярной украинской группы KAZKA заявили, что популярность их песни "Плакала" во всем мире и в частности в России — это прекрасно.

Вокалистка группы Александра Зарицкая отметила, что мировая популярность песни — это очень большая ответственность, передает ТСН.

"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинская речь звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку", — заявила певица.

Также исполнители признались, что их больше всего удивила популярность в Папуа-Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро, где у них есть фанаты.

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кадр из клипа на песню "Плакала"

кадр из клипа на песню "Плакала"

скриншот

Однако то, что украиноязычная песня стала хитом в России их совсем не удивило.

"Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", — отметила Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, трек украинской группы KAZKA "Плакала", который вошел в ее дебютный альбом "Карма", стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала свыше 70 млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов на сегодняшний день.

Вскоре после успеха в YouTube группа представила официальный клип к песне, а также ворвалась в чарты России. В субботу, 1 декабря, в киевском Дворце спорта KAZKA получили премию "Прорыв года" в рамках M1 Music Awards 2018.

Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии
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Смешно
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Интересно
3
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1
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Питон Каа
Питон Каа
А что же тут удивительного. Народ в России при украинской речи или символике в нездоровое возбуждение не приходит, все реагируют адекватно и спокойно.
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Одесский Андрей
Одесский Андрей
Скоро и они свалят в Москву. Вслед за Анни Лорак,Лободой и т.д.Там больше денег платят.
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Одесский Андрей, Брежнева,Лобода,Лорак это кто ?.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
вы что дебилы??? в России 99 проц. не слышали о этом сельском ВИА. это для вас быдляков.
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0
3
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Кротов Даниил, Ты бы хоть ебало то высунул из пригожинского подвала на минуту.А то так и сгниёшь целкой.
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1
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Кротов Даниил, Обсасывай украинскую ЗАЛУПУ "РОШЕН", МИНЬЕТЧИК пригожинский !
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2
0

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