"Это огонь!" Полуголая Полякова засветила пышную грудь

Украинская певица Оля Полякова, которая ранее собралась идти в политику со своей женской партией, засветила оголенную грудь.

Поп-дива сняла пикантный ролик, на котором предстала в экстравагантном наряде с глубоким декольте. Видео опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Оля Полякова РБК

Поклонники похвалили откровенный образ Оли и отметили, что она выглядит сексуально и аппетитно.

Instagram @polyakovamusic

"Сексуальная Оля! Наряд – просто огонь", – выразили восхищение поклонники.

При этом многих смутил факт, что в описании под роликом певица разрекламировала розыгрыш денежного приза, а пользователи посчитали это "разводом".

"Ты мало денег зарабатываешь, что рекламируешь всяких козлов? И такие люди идут в политику", – возмутились фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из топовых украинских блондинок Оля Полякова заявила о том, что, помимо творческой деятельности, также планирует реализовать себя и в политике.

Оля сообщила, что создает свою политическую силу, которая станет "первой женской партией в Украине". При этом в комментарии для OBOZREVATEL она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

Полякова позже объяснила свое решение пойти в политику.

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