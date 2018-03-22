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"Это нужно увидеть": Роговцева объяснила, почему ездит в зону АТО

1.9тЧитать новость на украинском

Народная артистка Украины Ада Роговцева поделилась душещипательной историей об украинском военнослужащем, которая произошла с ней во время одной из поездок на Донбасс.

Роговцева рассказала, что часто посещает украинских военных на передовой, и однажды она встретила там молодого парня без ноги, который, несмотря на ранение, все равно остался служить в АТО. Его история поразила артистку до глубины души, и из-за таких людей, в первую очередь, она и продолжает ездить в зону боевых действий, пишет СпецКор.

Ада Николаевна отметила, что случай произошел во время ее поездки на Донбасс в августе несколько лет назад. Тогда она посетила батальон, который находился всего за 14 километров от линии огня.

Ада Роговцева

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"Я всегда рассказываю одну историю очень часто, потому что мне больно. Когда-то на День Независимости мы приехали со спектаклем в один из батальонов там, в зоне АТО. Солдатики выстроились в ряд, чтобы нас поздравить. И среди всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях. Я тогда спросила у командира батальона, почему он с таким ранением не дома, и узнала, что этот солдат - лучший боец ​​здесь. Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть", - поделилась Роговцева, подчеркнув, что именно из-за таких самоотверженных мужчин она так часто ездит в зону боевых действий.

Как сообщал "Обозреватель", народная артистка Украины Ада Роговцева "призналась в любви" режиссеру нашумевшего фильма "Киборги" Ахтему Сеитаблаеву.

Персона
Ада Роговцева
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