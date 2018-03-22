"Это нужно увидеть": Роговцева объяснила, почему ездит в зону АТО

Народная артистка Украины Ада Роговцева поделилась душещипательной историей об украинском военнослужащем, которая произошла с ней во время одной из поездок на Донбасс.

Роговцева рассказала, что часто посещает украинских военных на передовой, и однажды она встретила там молодого парня без ноги, который, несмотря на ранение, все равно остался служить в АТО. Его история поразила артистку до глубины души, и из-за таких людей, в первую очередь, она и продолжает ездить в зону боевых действий, пишет СпецКор.

Ада Николаевна отметила, что случай произошел во время ее поездки на Донбасс в августе несколько лет назад. Тогда она посетила батальон, который находился всего за 14 километров от линии огня.

Ада Роговцева Единственная

"Я всегда рассказываю одну историю очень часто, потому что мне больно. Когда-то на День Независимости мы приехали со спектаклем в один из батальонов там, в зоне АТО. Солдатики выстроились в ряд, чтобы нас поздравить. И среди всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях. Я тогда спросила у командира батальона, почему он с таким ранением не дома, и узнала, что этот солдат - лучший боец ​​здесь. Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть", - поделилась Роговцева, подчеркнув, что именно из-за таких самоотверженных мужчин она так часто ездит в зону боевых действий.

Как сообщал "Обозреватель", народная артистка Украины Ада Роговцева "призналась в любви" режиссеру нашумевшего фильма "Киборги" Ахтему Сеитаблаеву.