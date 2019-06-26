"Это невероятно!" Добрынин высказался о беременности победительницы "Холостяка"

Герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин высказался о беременности победительницы проекта Дарьи Квитковой.

По его словам, они продолжили с Дарьей отношения после окончания шоу и в настоящее время живут вместе. Что касается пополнения в их паре — слухи о беременности девушки пока преждевременные, хотя он уже готов к отцовству. Об этом шла речь в интервью Никиты для издания Clutch (смотрите видео в конце страницы).

Сообщается, что Добрынин и Квиткова не планируют пополнение в ближайшее время, так как относятся к беременности осознанно.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова instagram.com/holostyakstb

"У меня было несколько таких ситуаций, когда были предпосылки к тому, что девушка беременна. Каждый раз я очень нервничал. Сейчас понимаю почему. Потому что понимал, что не эта женщина должна быть матерью моих детей. Сейчас я по этому поводу спокоен. Считаю, что дети — это невероятно, прекрасно и очень сложно. Вижу на примере своих друзей, но это очень круто", — разоткровенничался Никита.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки стали капризничать. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

В результате главный герой отправил Лилию домой, а Даше надел на палец заветное кольцо. Выбор Добрынина вызвал ажиотаж в сети. Пользователи заметили важный нюанс: Даша пришла на финальную церемонию в белом платье, а Лилия — в черном. Из-за этого поклонники шоу посчитали, что выбор был известен заранее.

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