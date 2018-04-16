"Это наша победа!" Зианджа пронзительно отреагировала на уход из "Голосу країни-8"

Подопечная Потапа в вокальном шоу "Голос країни-8", певица-трансгендер Зианджа прокомментировала свой уход из проекта.

Артистке не удалось добиться достаточного расположения зрителей и тренера, чтобы попасть в полуфинал. Зианджа покинула проект после первого прямого эфира. Своей реакцией на исход четвертьфинала певица поделилась в InstaStories.

Зианджа Кадр из видео

"Спасибо вам, любимые ангелы! Мысль о вас и вдохновила меня принять участие в проекте. То, что мы нашли друг друга - и есть победа. Это наша с вами победа! Это старт, начало нового, удивительного приключения! До скорой встречи! Люблю!" - поделилась своими эмоциями Зианджа.

Напомним, в четвертьфинале артистка выступила с зажигательной песней "Mamma mia" легендарного коллектива АВВА.

После выступления Тина Кароль, у которой ранее были конфликты с участницей конкурса, назвала ее настоящей артисткой. Однако это мнение не разделили зрители "Голосу країни-8". Они считают, что всю песню вытянули бэк-вокалистки.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Зиандже предрекали провал на "Голосі країни".