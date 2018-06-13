"Это надо видеть": Якубович пожаловался на менталитет россиян

Российский телеведущий Леонид Якубович, наиболее известный телепередачей "Поле чудес", пожаловался на поведение своих зрителей в студии по завершении съемок.

Как он отметил в интервью "Комсомольской правде", впечатление такое, будто люди приходят на проект "жрать". Происходящее в студии, добавил Якубович, "надо видеть".

"Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу - успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть", - рассказал он.

По словам Якубовича, на площадке творится "невероятное". Администраторам приходится присматривать за малыми детьми.

"Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", - возмутился он.

Так, подчеркнул Якубович, россияне теперь знают ответ на самый популярный вопрос к ведущему за многие годы - "куда девается жратва".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Леонид Якубович внезапно признался в убийстве человека.