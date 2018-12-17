''Это мусорный пакет?'' Украинскую звезду высмеяли за провальный наряд в РФ

Скандальную украинскую певицу Веру Брежневу высмеяли за провальный наряд, в котором она появилась на масштабном концерте в Москве.

Так, артистка для выхода в свет выбрала платье, которое большинтсву пользователей сети напомнило "пакет для мусора". Снимок, на котором позирует Вера, опубликовал в Instagram российский певец и актер Александр Ревва (Артур Пирожков).

Брежнева надела странный наряд, которое скрыло фигуру звезды, сделав ее непропорциональной. А блестящая ткань, из которой сшито платье, напоминает целофан черного цвета.

Именно над этим и посмеялись большинство пользователей сети, оставив массу красноречивых комментариев под фото.

"Почему она в мусорном пакете? Я такой пленкой грядки укрываю. Это платье, или мешок на 420 литров?" – резко раскритиковали наряд Брежневой пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Вера Брежнева засветилась в Кремлевском дворце (Москва) на праздновании 22-летия российского канала МУЗ-ТВ.

Для светского мероприятия знаменитость выбрала весьма откровенный наряд, который, судя по всему, надела на голое тело.