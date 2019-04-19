"Это мой путь за 10 лет": MONATIK выпустил яркий клип "LOVE IT ритм"

Украинский певец MONATIK презентовал заглавный сингл стадионного шоу "LOVE IT ритм" и клип к нему, который певец считает главным в своей карьере.

"Видео работа "LOVE IT ритм" - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни", — рассказал MONATIK в комментарии пресс-службе.

При создании клипа режиссер и вся команда вдохновились рядом голливудских экранизаций 50-х годов: "Поющие под дождем", "Забавная мордашка" и многие другие. Режиссерской группой было разработано 53 образа. В команде работали 5 швей, 3 ассистента. Только тканей на костюмы ушло 208 м.

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"Основная идея и главная мысль нашей новой видео-работы "LOVE IT ритм" идет, безусловно, от песни. Каждый может словить свой ритм так, как только он его может прочувствовать, и сделать это там, где ему это пожелается. Обожаю экранизировать то, о чем поется. Именно поэтому мы постарались визуализировать героев, о которых написаны строки", — рассказала режиссер клипа Таню Муиньо.

"Офисные работники, "жизнью избитые", "ленивые", "слишком воспитанные"... Особенных людей (так мы их для себя называли) мы кастинговали. Они поразили своими особенными, уникальными навыками и стилем. Для того, чтобы все это объединить, нам хотелось придумать общий мир. Им стала очень яркая и масштабная Вселенная мюзиклов 50-х годов", — добавила она.

Отметим, 1 июня 2019 года MONATIK представит Stadium Show "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". Концерт претендует на звание одного из самых грандиозных шоу в Украине за 2019 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, MONATIK выпустил яркий трек к фильму "Секс і нічого особистого".

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