"Это гендерная война": Мухарский прошелся по феминисткам

Мужчины и женщины абсолютно разные, что бы ни говорили о равенстве полов. Никто из них не должен занимать место друг друга, а уж тем более пользоваться этим приемом для достижения своих целей.

Таким мнением в студии ObozTV поделился украинский писатель и артист Антин Мухарский, рассказавший подробности скандала с экс-супругой Снежаной Егоровой.

Фото: rian.com.ua

"Мы абсолютно разные, как бы там ни было. Сексизм? Да, я все-таки считаю, что мужчины - это мужчины, женщины - это женщины. И мы разные, мы не должны занимать позиции и роли друг друга. Мне куда милее и приятнее женщина женственная, чем женщина со стальными бубенчиками", - отметил Мухарский.

В такой ситуации, по словам артиста, женщина превращается в мужчину, что вызывает у него желание общаться с ней соответственно.

"Если я вижу в женщине мужское поведение, я и веду себя как с мужчиной, а потом начинается: "Как вы можете, я же женщина". Ага, здесь тогда простите. Либо по-мужски, либо "женщина", - продолжил он.

В Украине, подчеркнул Мухарский, феминисток поддерживает закон, чем многие женщины охотно пользуются, при этом далеко не в самых благих намерениях.

"И вот эти постоянные стычки на гендерном уровне поддерживает закон, что дает женщинам полное право манипулировать и "мочить" мужчин, благодаря Министерству юстиции. С помощью разных черных нотариусов и других способов, которые они используют, лишь бы загнать мужчин в долги. Давайте говорить честно, это гендерная война", - указал он.

Напомним, в воскресенье, 3 июня, телеведущая Снежана Егорова, экс-супруга Антина Мухарского уволилась с телеканала "Прямой" после скандального опроса в прямом эфире, согласно результатам которого зрители выразили поддержку ее бывшему мужу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антин Мухарский раскрыл детали конфликта с бывшей женой.