''Это его последняя воля'': как поступят с прахом Криса Кельми

Прах российского музыканта и композитора Криса Кельми, который ушел из жизни 2 января, будет развеян над Атлантическим океаном.

Как рассказали порталу "РИА Новости" родные артиста, таковой была его последняя воля. Исполнят ее жена и сын Кельми.

Фото: kp.ru

"Прах над Атлантикой развеет его семья — жена и сын. Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает", — предположил брат музыканта Евгений Суслин.

Как писал ранее OBOZREVATEL, музыкант и автор песен, создатель коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми скончался 2 января 2019 года. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец скончался из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Прощание с музыкантом состоялось 9 января на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

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