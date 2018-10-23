''Это его корни'': Джамала рассказала, что мечтает сделать в Крыму

Известная украинская певица Джамала, победительница Евровидения 2016, рассказала о том, что мечтает показать своему сыну Эмиру-Рахману Крым, который является ее родиной.

Артистка поделилась, что уже сейчас прививает мальчику любовь к традициям и культуре крымско-татарского народа, а также способствует его знакомству с речью. Об этом звезда рассказала в программе "Зе Интервьюер", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость до конца).

"Я очень мечтаю поехать и показать Эмиру Крым! Потому что это его корни, это его родина", - отметила Джамала.

Также исполнительница добавила, что дома дедушка и бабушка мальчика разговаривают по крымско-татарски и показывают ребенку мультики и развивающие передачи на этом языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джамала рассказала, что ее часто приглашают на концерты в Россию и у нее там большое количество фанатов.