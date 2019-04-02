"Это будет катастрофой": известный писатель-террорист сделал абсурдное заявление о будущем Украины

Российский скандальный писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал абсурдное заявление о будущем Украины и Донбасса.

В частности, Прилепин выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой. Об этом шла речь в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Я уверен, что жители Донбасса в будущем не вернутся в Украину. Это будет катастрофой. Мы живем в мире, в котором географических приобретений не было ни у кого, даже у самых великих держав, сколько бы и где они не воевали. А у нас есть Крым и потенциально есть Донбасс", – высказался писатель-террорист.

Захар Прилепин МК.Ru

Помимо этого, Прилепин отметил, что у соратников "ДНР" в настоящее время есть механизмы влияния на Украину, так как государство не может отказаться от временно оккупированных областей. Он добавил, что сторонники "Л/ДНР" непременно "переформатируют" нынешнюю украинскую власть.

"Есть земля, героика и возможность воздействовать на процессы на Украине, которая не может отказаться от этой территории, манипулировать ее властью, пока мы ее не сдвинем и не переформатируем. Как бы цинично это ни звучало по отношению к жителям Донбасса", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что террористам самопровозглашенных "Л/ДНР" нужна прорусская Украина и она такой станет. "Это долгий процесс, но неизбежный", – высказал уверенность писатель.

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