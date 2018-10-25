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''Эталон сексуальности'': Астафьева восхитила сеть эротическими фото

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева восхитила поклонников пикантными фото, где акцентирует внимание на своей аппетитной фигуре.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала серию снимков, на которых позирует полуобнаженной.

Так, подписчики Даши активно отреагировали на соблазнительные фото и оставили под ними множество лестных комплиментов, назвав артистку "эталоном сексуальности и женственности".

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''Мужчины в ауте'': Даша Астафьева засветила грудь в пикантной фотосессии

"Девушка на миллиард!" - добавили восторженные фанаты.

''Эталон сексуальности'': Астафьева восхитила сеть эротическими фото

''Эталон сексуальности'': Астафьева восхитила сеть эротическими фото

''Эталон сексуальности'': Астафьева восхитила сеть эротическими фото

''Эталон сексуальности'': Астафьева восхитила сеть эротическими фото

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица, актриса и модель Playboy Даша Астафьева покорила фанатов, показав им эротическое видео.

Персона
Даша Астафьева
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