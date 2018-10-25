''Эталон сексуальности'': Астафьева восхитила сеть эротическими фото

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева восхитила поклонников пикантными фото, где акцентирует внимание на своей аппетитной фигуре.

Так, на своей странице в Instagram артистка обнародовала серию снимков, на которых позирует полуобнаженной.

Так, подписчики Даши активно отреагировали на соблазнительные фото и оставили под ними множество лестных комплиментов, назвав артистку "эталоном сексуальности и женственности".

"Девушка на миллиард!" - добавили восторженные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская певица, актриса и модель Playboy Даша Астафьева покорила фанатов, показав им эротическое видео.