МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Есть определенные законы": звезда "Слуги народа" раскрыл секрет отношений в "Квартале"

544Читать материал на украинском

Украинский актер, сыгравший в знаменитом сериале "Слуга народа" депутата Карасюка, Алексей Смолка раскрыл секрет успеха студии "Квартал 95".

По его мнению, "95 Квартал" сумел достичь таких высот из-за отношения друг к другу, в частности, все члены студии – одна команда и одна семья. Об этом Смолка рассказал в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL.

"Семьей надо быть. Не всякий телеканал, продакшн – семья. Чаще всего это наемные люди, а вот "Квартал" — это семья. И они знают друг друга, 15 лет же будет "Кварталу", так это только вечернему, а самой команде сколько..." – отметил Алексей.

Квартал 95

Квартал 95

Репортер

Также актер добавил, что сам он получал исключительно удовольствие от совместной работы с "Кварталом", в частности, с его основателем Владимиром Зеленским.

Новости
Главная семья Украины? Как выглядят жена и дети Зеленского

"Мы с Зеленским вместе были в Сочи на фестивале КВН, по-моему, еще в 1996 году. Он – настоящий пахарь. Возможно, потому что они давно уже семья и понимают грань ответственности, хотя семьи тоже бывают разные: выноси мусор, уважай дом, в котором живешь. Есть определенные законы в семье, и там такие законы соблюдаются. Поэтому, когда приходит продукт, за него все переживают, потому что семья, а не потому что деньги", – подытожил "Карасюк".

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа"

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа"

YouTube (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Алексей Смолка также рассказал о своей связи с Россией. При этом актер отметил, что никогда не поедет туда работать и отказывается от всех предложенных проектов в РФ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Владимир Зеленскийстудия "95 квартал"
Тег
95 Квартал
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Johnson Peter
Johnson Peter
Одна сім‘я в нас вже була, заледве в Ростов спровадили. Другої «сім‘і» Україна не витримає.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Raider Raider
Raider Raider
Уж конечно , телетусовка это семья , просто эталон... Эталон лицемерия и по@уизма ) Квартал давно себя изжил они не смешные и не злободневные , местами откровенно пошлые и нудные , не смотрю их уже давно ... Обычный посредственный бизнеспроэкт ((((
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения