"Есть определенные законы": звезда "Слуги народа" раскрыл секрет отношений в "Квартале"

Украинский актер, сыгравший в знаменитом сериале "Слуга народа" депутата Карасюка, Алексей Смолка раскрыл секрет успеха студии "Квартал 95".

По его мнению, "95 Квартал" сумел достичь таких высот из-за отношения друг к другу, в частности, все члены студии – одна команда и одна семья. Об этом Смолка рассказал в эксклюзивном интервью изданию OBOZREVATEL.

"Семьей надо быть. Не всякий телеканал, продакшн – семья. Чаще всего это наемные люди, а вот "Квартал" — это семья. И они знают друг друга, 15 лет же будет "Кварталу", так это только вечернему, а самой команде сколько..." – отметил Алексей.

Квартал 95 Репортер

Также актер добавил, что сам он получал исключительно удовольствие от совместной работы с "Кварталом", в частности, с его основателем Владимиром Зеленским.

"Мы с Зеленским вместе были в Сочи на фестивале КВН, по-моему, еще в 1996 году. Он – настоящий пахарь. Возможно, потому что они давно уже семья и понимают грань ответственности, хотя семьи тоже бывают разные: выноси мусор, уважай дом, в котором живешь. Есть определенные законы в семье, и там такие законы соблюдаются. Поэтому, когда приходит продукт, за него все переживают, потому что семья, а не потому что деньги", – подытожил "Карасюк".

Алексей Смолка в сериале "Слуга народа" YouTube (скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Алексей Смолка также рассказал о своей связи с Россией. При этом актер отметил, что никогда не поедет туда работать и отказывается от всех предложенных проектов в РФ.

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