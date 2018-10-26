''Если дойдет до суда...'' Скандальная участница ''Х-Фактора'' пригрозила проекту

Вокруг вокального шоу "Х-Фактор" не утихает скандал с участницей Татьяной Брянцевой, которую вырезали из эфира, несмотря на три "да" от судей проекта.

Как отметила девушка в интервью "КП в Украине", если она решит подать на проект в суд, то обязательно его выиграет.

Татьяна Брянцева Фото: kp.ua

Судя по всему, с официальным ответом телеканала СТБ Брянцева мириться не намерена. В беседе с журналистами экс-участница шоу вспомнила, как в феврале 2018 года заполнила анкету на сайте СТБ, в марте ее пригласили на закрытый кастинг, где она спела две разноплановые англоязычные песни. В апреле ей сообщили, что она проходит в следующий тур.

"Мы приехали на съемку на восемь утра. У меня в группе поддержки были известные люди: дизайнер головных уборов Марта Холод, вокалист группы "Ва-Банк" Тарас Копыл и мой муж. Эти люди отложили все свои дела, отложили работу, они целый день были со мной. Моя группа поддержки - свидетели всего происходящего", - подчеркнула она.

Песни, как призналась Брянцева, не впечатлили Дмитрия Шурова.

"Шуров сказал, что мое выступление его не впечатлило. Мол, это попса и формат "Евровидения". А я ответила, что "Евровидение" - это конкурс моей мечты, в 2009 году я даже была финалисткой Нацотбора", - рассказала экс-участница.

Тем не менее Брянцева получила три "да" и стала готовиться к поездке в тренировочный лагерь. Однако позже узнала, что ее вычеркнули из списка участников и вырезали из эфира.

"Буквально за пять дней до начала, примерно 25 июля, мне даже не позвонили, а написали смс в Вайбере, мол, вы больше не участвуете в проекте, потому что так решили продюсеры, - возмутилась Брянцева. - Если дело дойдет до суда, то мы его выиграем".

Татьяна Брянцева Фото: kp.ua

Напомним, что руководитель проекта "Х-Фактор" на канале СТБ Елена Романенко назвала претензии Брянцевой неумением проигрывать, при этом напомнила о большом количестве участников и праве судей отбирать наиболее талантливых даже после эфиров.

Наряду с этим главный продюсер шоу "Х-Фактор" Вадим Лисица посоветовал Брянцевой добиваться популярности песнями, а не подобными скандалами в сети.

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