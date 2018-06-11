Актерр Эштон Катчер раскрыл причину своей любви к головным уборам – оказывается, с помощь бейсболки он маскирует тот факт, что давно теряет волосы.

В эфире ток-шоу Conan 40-летний актер рассказал, что начал терять волосы еще в 25 лет. "Когда мне было что-то около 25, я заметил, что теряю волосы. Я пошел к доктору, и он прописал мне специальный препарат. Он объяснил, что организм производит тестостерон, и побочный эффект этого процесса провоцирует ослабевание фолликулов и выпадение волос, а этот препарат помогает эту проблему решить", - рассказал Катчер.

Эштон говорит, что сейчас снова столкнулся с проблемой. "Года три назад я перестал его принимать, и теперь у меня снова выпадают волосы. Но я постоянно ношу бейсболки, так что мне нормально", - признался актер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Эштон Катчер засмущал украинскую звезду Голливуда публичным поцелуем.

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