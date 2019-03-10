МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Еще бы день и..." Российскую знаменитость вместо рака лечили от другой болезни

11.2тЧитать материал на украинском

У российского пародиста Александра Пескова диагностировали рак поджелудочной железы. Определить тяжелое заболевание врачам удалось в последний момент, долгое время до этого артиста лечили от другой болезни.

Об этом в интервью "Экспресс-газете" рассказал директор Пескова Александр Волокин. По словам представителя артиста, еще один день неверного лечения мог привести к смерти.

"И лечили не от того. Получилось так, что до критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный исход", - заявил он.

Рак поджелудочной железы, как пояснили медики, - коварное заболевание, диагностировать его непросто. В случае с Песковым, болезнь долгое время не проявляла себя никакими симптомами.

Новости
Россия теряет шансы на победу в Евровидении: кто опередил Сергея Лазарева

27 февраля Пескова срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него острый панкреатит и назначили полное обследование. Через неделю вдруг выяснилось, что проведенное врачами обследование выявило у 57-летнего артиста "серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". В результате пародисту сделали сложную многочасовую операцию.

За время карьеры Александр Песков прославился образами таких знаменитостей как Алла Пугачева, Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и многих других. Как отмечают его коллеги, Песков возродил на российской сцене эстрадный жанр синхробуффонады.

Читайте также на OBOZREVATEL, как российский пародист Максим Галкин откровенно рассказал о состоянии Аллы Пугачевой. По словам артиста, примадонна уже забыла, что такое быть артисткой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
5
Смешно
1
Интересно
15
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chesny Victor
Chesny Victor
Наверное от педерастии лечили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бендик Константин
Бендик Константин
Нех..й в ж..опу долбиться и бухать без памяти!!! Хотя медицинское вмешательство ему понравится-все же через ж..пу лечить будут!!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги