"Еще бы день и..." Российскую знаменитость вместо рака лечили от другой болезни

У российского пародиста Александра Пескова диагностировали рак поджелудочной железы. Определить тяжелое заболевание врачам удалось в последний момент, долгое время до этого артиста лечили от другой болезни.

Об этом в интервью "Экспресс-газете" рассказал директор Пескова Александр Волокин. По словам представителя артиста, еще один день неверного лечения мог привести к смерти.

"И лечили не от того. Получилось так, что до критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный исход", - заявил он.

Рак поджелудочной железы, как пояснили медики, - коварное заболевание, диагностировать его непросто. В случае с Песковым, болезнь долгое время не проявляла себя никакими симптомами.

27 февраля Пескова срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него острый панкреатит и назначили полное обследование. Через неделю вдруг выяснилось, что проведенное врачами обследование выявило у 57-летнего артиста "серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства". В результате пародисту сделали сложную многочасовую операцию.

За время карьеры Александр Песков прославился образами таких знаменитостей как Алла Пугачева, Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха и многих других. Как отмечают его коллеги, Песков возродил на российской сцене эстрадный жанр синхробуффонады.

Читайте также на OBOZREVATEL, как российский пародист Максим Галкин откровенно рассказал о состоянии Аллы Пугачевой. По словам артиста, примадонна уже забыла, что такое быть артисткой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.