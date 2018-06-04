Эпатажный Дорн устроил концерт в киевской церкви

Украинский певец Иван Дорн, который в настоящее время активно гастролирует в России, и даже получил там звание "Лучшего артиста", в пятницу, 1 июня, отыграл концерт в Киеве.

Выступление эпатажного исполнителя состоялось в церкви. Это был первый концерт Дорна в Украине за последние два года, передает ТСН.

До последнего фанаты Ивана не знали, где он запоет. А в день концерта всем, кто приобрел билеты, пришло сообщение с местом проведения мероприятия.

Дорн решил собрать поклонников в протестантской церкви Hillsong Church на Дарнице.

Ната Жижченко (ONUKA) ТСН

Иван Дорн ТСН

Иван Дорн ТСН

Иван Дорн ТСН

Иван Дорн ТСН

Иван Дорн ТСН

В Киеве Дорн наконец представил свой последний альбом Оpen the Dorn. Однако пел композиции не только с новой пластинки, но и старые хиты "Невоспитанный", "Стыцамен", "Мишка виновен", "Ненавижу".

Новости Дорн снял безумный клип с африканскими детьми

К слову, в начале выступления Иван даже спел на украинском.

В перерывах между выполнением треков Дорн зачитывал фанам стихи. В частности они были адресованы тем, кто пытается срывать концерты другим артистам.

Позже Дорн поблагодарил украинских поклонников в своем Instagram-аккаунте. Артист выложил ряд фотографий с киевского концерта.

Напомним, в 2017 году в своем интервью российскому журналисту Юрию Дудю Дорн сделал шокирующее заявление о том, что между Киевом и Москвой только дружба. Кроме того, певец "открестился" от помощи воинам АТО. Он заверил, что между Украиной и Россией просто "произошла ссора". Также, как оказалось, артист вышел на сцену "Новой волны" в 2014 году с тризубом на футболке не для того, чтобы поддержать свою страну, а чтобы не стать фигурантом скандала.

После этого украинские активисты начали угрожать артисту срывами концертов, Дорн продолжил выступать в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Иван Дорн спел в Киеве с Джаредом Лето.