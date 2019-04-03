Эпатажная Кончита Вурст вновь удивила сменой имиджа: фото

Австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, снова удивил поклонников радикальной сменой имиджа.

Так, на вручении премии "Золотая камера" артист появился в кожаных брюках, корсете, перчатках и массивных металлических цепях на шее. Борода осталась на месте у Кончиты, однако стрижка стала ультракороткой. Снимки певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Отметим, что новые фото артиста вызвали большой ажиотаж среди подписчиков. Часть фанатов Кончиты пришла в полный восторг от преображения кумира, однако некоторые высказали недовольство элементами "мужественности" в его новом образе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австрийский певец и победитель "Евровидения-2014" Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурст, побрился налысо.

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