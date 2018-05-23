Эпатажная американская певица разделась в прямом эфире

Австро-американская хип-хоп исполнительница Игги Азалия разделась в прямом эфире.

Показать поклонникам свое обнаженное тело певица решила, раздевшись в ванной во время эфира в социальной сети Instagram.

Игги Азалия Instagram @thenewclassic

Все интимные места артистка не открыла для фанатов. Азалия прикрыла рукой пикантные места. Однако и с этим видео выглядит достаточно смело.

Поклонники засыпали Игги комплиментами, высоко оценив формы звезды. Также многие фаны поблагодарили исполнительницу за ее творчество, сообщив, что постоянно ожидают от нее новых музыкальных экспериментов.

К слову, ранее Азалия отличилась подобной экстравагантной выходкой. Она выкладывала в сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым не было белья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская секс-бомба Даша Астафьева полностью обнажилась на фото.