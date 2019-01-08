Элвису — 84? В мире снова говорят об инсценированной смерти ''короля''

Со дня смерти американского певца и актера Элвиса Пресли, одного из популярнейших и самых успешных артистов 20 века, прошло более 40 лет. Однако дискуссии на тему того, что смерть культовой личности была инсценирована — не утихают до сих пор.

8 января "королю рок-н-ролла" могло бы исполниться 84 года. В день рождения музыканта мировые СМИ, форумы и соцсети уже традиционно пестрят домыслами фанатов и якобы неопровержимыми доказательствами того, что Элвис жив. OBOZREVATEL вспомнил самые популярные версии и "факты", которыми вот уже столько лет жонглируют в сети.

Смерть. Официальная версия

6 августа 1977 года Элвис Пресли был найден мертвым в его доме в Джорджии, на тот момент артисту было 42. Судмедэксперт, доктор Джерри Франциско заключил, что "король" скончался из-за нерегулярного сердцебиения. Это состояние можно диагностировать, когда человек еще жив. Что же касается музыканта, врач предполагал, что его сердце могло остановиться из-за большой дозы принятых медикаментов. Насколько известно, незадолго до смерти Пресли посещал стоматолога.

С тех пор вокруг смерти музыканта возникло множество слухов и судачества об инсценированной смерти и бегстве в другие страны, что в принципе не удивительно, учитывая колоссальную популярность и масштабы артиста.

"Таинственная" запись спустя 4 года после смерти

Несколько лет назад в сети всплыла некая "таинственная" запись — так прозвали ее СМИ, которые утверждали, что сделана она была в 1981 году, то есть спустя 4 года после смерти Пресли. На ней голос мужчины якобы имеет почти 100-процентную схожесть с голосом "короля". Утверждали это не только фаны, но и приведенные прессой эксперты.

Запись, которая моментально распространилась по миру, будто получил писатель Гейл Брювер-Джорджио. На ней предполагаемый Элвис обсуждает свою "новую жизнь", а также методы, которые помогли ему скрыться, голос рассказывает об отрощенной бороде и прочем. Позже даже говорили о том, что пленка была передана некоему эксперту в области звукозаписи и тот подтвердил, что голос и манера речи на ней абсолютно идентичны с данными Пресли.

Но если даже предположить, что Эвис действительно инсценировал собственную смерть и сбежал от суеты, камер и набившего оскомину образа, зачем ему рассказывать об этом спустя 4 года?

"Ошибка" на надгробье музыканта

Из года в год любители теорий заговора упорно искали новые зацепки и доказательства "второй жизни" Элвиса. Так, вскоре после похорон музыканта поклонники вернулись к теме правильного написания его второго имени, которое и при жизни "короля" не раз становилось причиной споров.

Все дело в том, что в государственном свидетельстве о рождении Элвис был записан как Элвис Арон Пресли. Второе имя Арон якобы было выбрано в честь друга и коллеги семьи Пресли Аарона Кеннеди. При этом, по одной из версий, родители будущей знаменитости намеренно написали его имя с одной "А", чтобы провести параллель с именем брата-близнеца — Джесси Гарона, который родился на 35 минут раньше Элвиса, но уже мертвым.

Новости Умер барабанщик Элвиса Пресли

Имя Арон за время карьеры музыканта указывалось в большинстве официальных документов, в том числе в аттестате об окончании средней школы, контракте с компанией RCA, в свидетельстве о браке и прочих. В 1966 году Пресли выразил желание впредь использовать более традиционный библейский перевод, Аарон, особенно в юридических документах. Таковым, по словам музыканта, было желание его отца. Имя Элвис Аарон Пресли позже было указано и на надгробье легенды, на чем якобы тоже настоял отец.

Очевидно, так и не разобравшись в ситуации, некоторые поклонники сочли, что в имени музыканта допущена ошибка. СМИ тут же стали публиковать фотографии надгробной плиты и копии свидетельства о рождении, указывая на разное количество букв "А". В этом даже увидели знак: кто-то утверждал, что семья Пресли нарочито пошла на такой обман, чтобы не хоронить "живого сына", кто-то же решил, что таким образом преданным фанам намекнули, что их кумир по-прежнему жив.

82-летний "Элвис" заглянул в поместье Грейсленд на день памяти себя

Фото: facebook.com

За прошедшие 40 с лишним лет после смерти музыканта поиски доказательств его новой жизни превратились в настоящее движение. В том же Facebook появились страницы и сообщества с названиями вроде Evidence Elvis Presley is Alive ("Доказательства того, что Элвис Пресли жив") и прочими. В них находчивые пользователи наперегонки публикуют все новые "сенсационные факты" об Элвисе, который "сбежал в Южную Америку".

Фото: facebook.com

Несколько лет назад в сети распространилась фотография неизвестного мужчины, которого папарацци заметили среди поклонников "короля" у его поместья Грейсленд в штате Мемфис — ежегодно сотни людей собираются там, чтобы почтить память артиста.

Примечательно, что лицо мужчины, которого впоследствии назвали самим же Элвисом, сложно рассмотреть на фото, так как скрывают его очки и пышная борода (о, Господи! Да ведь это совпадает с данными на "таинственной записи"). Помимо этого фанаты стали утверждать, что его рост и даже форма черепа идентичны с данным певца, который, к тому же, специально прибавил в весе, чтобы оставаться неузнаваемым.

Почему вдруг Элвис решил инсценировать свою смерть

Миллионы фанатов во всем мире категорически отказываются верить в эти или другие легенды (на самом деле их десятки). При этом из года в год им также противостоят армии фантазеров, которые даже неоднократно предпринимали попытки взломать гробницу Пресли, чтобы убедиться в его смерти.

Наиболее популярной версией, объясняющей, зачем "королю" понадобилось разыгрывать свою смерть, являются предположения, что артист устал от популярности и стал искать возможности сбежать от надоевших ему образа, фанатов и сцены. Поговаривают, как уже отмечалось выше, что осел бежавший музыкант в Южной Америке. Бородатый, располневший, но живой.