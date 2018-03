Элтону Джону - 71: лучшие песни легендарного музыканта

В воскресенье, 25 марта, легендарный британский певец и композитор Элтон Джон празднует свой 71-й день рождения.

За 50-летнюю музыкальную карьеру певец стал одним из самых продаваемых сольных исполнителей всех времен. В его копилке 35 золотых альбомов и 25 платиновых. Его хиты 29 раз подряд попадали в топ-40. И более 250 млн экземпляров пластинок артиста продано по всему миру. Журнал Billboard назвал его одним из самых успешных исполнителей всех времен. "Обозреватель" предлагает вспомнить самые лучшие песни Элтона Джона.

Elton John - You Gotta Love Someone (1990)

Elton John - Nikita (1985)

Сингл о холодной войне, написанный в 1985 году Элтоном Джоном на стихи Берни Топина. Впоследствии сингл вошёл в альбом Элтона Джона Ice on Fire. По сюжету, Элтон видит Никиту в солдатской форме на страже Берлинской стены и влюбляется. Он пишет Никите безответные письма и мечтает о днях, когда Стена падет и Никита сможет приехать к нему.

Elton John - Believe (1995)

Blue Featuring Elton John - Sorry Seems To Be The Hardest Word (2002)

В 1976 году “Sorry Seems to Be the Hardest Word” была выпущена синглом из альбома “Blue Moves”. В чартах США она поднялась на шестое место, а в Великобритании стала одиннадцатой. Позже песня была включена в несколько официальных сборников лучших композиций Элтона Джона.

В 2002 году он записал “Sorry Seems to Be the Hardest Word” с бой-бэндом Blue. Новая версия песни покорила публику и возглавила британские хит-парады.

Elton John - Your song (1970)

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню "Your Song" в исполнении Элтона Джона на 136 место своего списка "500 величайших песен всех времён". В списке 2011 года песня находится на 137 месте.

Кроме того, песня "Your Song" в исполнении Элтона Джона входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 1998 году оригинальный сингл Элтона Джона с этой песней ("Your Song", 1970 год, лейбл Uni Records) был принят в Зал славы премии "Грэмми".

Elton John - Something About The Way You Look Tonight (1997)

Elton John - Sad Songs (Say So Much) (1984)

Elton John - I'm Still Standing (1983)

Elton John - Tiny Dancer (1971)

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню "Tiny Dancer" в исполнении Элтона Джона на 387 место своего списка "500 величайших песен всех времён". В списке 2011 года песня находится на 397 месте.

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню "Tiny Dancer" в исполнении Элтона Джона на 158 место уже своего списка "500 величайших песен всех времён".

Elton John - Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee) (1976)

Песня добралась до 1 места в хит-парадах многих стран мира, включая США и Великобританию. Причём и в США, и в Великобритании сингл с ней был на 2 месте по продажам по итогам всего 1976 года.

