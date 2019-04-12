Элтон Джон оказался в инвалидном кресле: что известно

Британский певец Элтон Джон угодил в инвалидное кресло.

Согласно последнему посту 72-летнего артиста в Instagram, возможности передвигаться самостоятельно его лишила травма ноги.

На личной странице в соцсети певец опубликовал снимок, на котором запечатлен в инвалидном кресле. При этом в геолокации Джон указал, что находится в галерее Уффици (Италия).

"Даже вывихнутая лодыжка не могла удержать меня от посещения одного из самых красивых музеев в мире", — прокомментировал свой пост певец.

Пост артиста собрал более 130 тыс. лайков. Как именно травмировался музыкант — неизвестно. В комментариях фолловеры пожелали Элтону Джону скорее поправиться и твердо встать на ноги.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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