Алена Мозговая: "Черноморские Игры" - взлетная полоса для нового поколения исполнителей

Накануне 16-го благотворительного детского фестиваля "Черноморские Игры", который пройдет с 27 по 29 июля на побережье Скадовска, OBOZREVATEL пообщался с продюсером и членом жюри Еленой Мозговой.

В короткой беседе продюсер рассказала, легко ей дается оценивать юных артистов, как прошли отборочные туры на фестиваль и почему украинские дети самые талантливые в мире.

- Алена, вы не впервые занимаете место члена жюри на фестивале "Черноморские игры". Учитывая масштаб этого мероприятия и его историю, миссия достаточно сложная и требует особого подхода, так ли это?

- С детьми всегда непросто, очень ответственно, но очень интересно. Счастлива быть частью большой семьи "Черноморских Игр" и всегда стараюсь быть максимально честным в оценке детей.

- Как прошел отборочный тур на 16-й Всеукраинский благотворительный фестиваль "Черноморские Игры"? Судя по количеству претендентов на участие, он был более масштабным и насыщенным, чем прошлогодний.

- Украинские дети самые талантливые в мире. Да, в этом году было гораздо больше конкурсантов по количеству и могу сказать, что и уровень исполнения был выше, чем в предыдущем отборе.

- Много ли среди конкурсантов по-настоящему талантливых и потенциально успешных детей?

- Среди участников есть уже, как говорится, готовые артисты. Они уже могут уверенно выступать на сцене любого уровня, а есть и такие, которые еще не раскрылись полностью, они пока, как прекрасные бутоны, которые вот-вот расцветут. Относительно юных вокалистов всегда существует опасение возрастных изменений, скажем, мутации голоса со временем могут привести не просто к резким изменениям, но и к полной потере вокальных способностей.

- Возможно ли сохранить талант ребенка и пройти все возрастные этапы, не потеряв голоса?

- Это больше вопрос к специалистам по вокалу, но береженого Бог бережет, поэтому к своему голосу, а именно он и является инструментом, который ретранслирует "Богом данный" талант петь, всегда нужно относиться бережно и ответственно.

- На сегодняшний день известны такие звездные выпускники "Черноморских Игр", как Настя Каменских, Надя Дорофеева, Тина Кароль... Однако существует и множество примеров, когда юные таланты терялись в массе, а со временем вообще прекращали заниматься музыкой. Какая поддержка необходима одаренным детям по завершению фестиваля? Могут ли они получить ее в Украине и что для этого необходимо?

- Успех - это талант, труд но также и судьба, фарт... назовите это как угодно, но без этого компонента по-настоящему большого признания не будет. Если ты чувствуешь, что именно пение, сцена - это твое предназначение, то работай, твори и, возможно, в один прекрасный момент звезды на небе сложатся именно так, что ты проснешься звездой. И только Господь знает, в каком возрасте это может произойти. Мы знаем примеры, когда настоящий успех приходил в достаточно зрелом возрасте, а знаем и примеры совсем юных звезд.

- Чего вы ожидаете от 16-го фестиваля "Черноморские Игры"?

- "Черноморские Игры" - это крупнейший, самый масштабный детский вокальный конкурс. Это платформа, фундамент и взлетная полоса для певцов и певиц, которые придут на замену сегодняшним украинским исполнителям. Дай Бог Николаю Баграеву здоровья и сил продолжать делать этот крайне важный детский музыкальный форум.

Несмотря на очередной скандал вокруг "Евровидения", в этот раз - детского, который показал полную несостоятельность руководства НТКУ провести отбор для участия в детском "Евровидении", предлагала бы победителя "Черноморских Игр" сделать представителем Украины на этом европейском фестивале. А на взнос телекомпании, как члена Европейского вещательного союза и участника конкурса мы бы уже все вместе как-то скинулись и собрали. До встречи в Скадовске!