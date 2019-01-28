Эксперименты с внешностью заставили Дорофееву лечиться

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, внезапно изменившая образ, призналась поклонникам, что эксперименты с внешностью обернулись для нее не самыми приятными последствиями.

На личной странице в Instagram исполнительница показалась с светлыми волосами, чем вызвала не только удивление фанов, но и споры о выборе нового цвета. Уже несколькими днями позже вокалистка призналась, что была вынуждена взяться за лечение волос.

28 января в личных Instagram-сториз Дорофеева опубликовала фото из салона, где занимается процедурой восстановления. "Патриотичное лечение волос", — посмеялась она, подразумевая цвета своих реглана и полотенца на голове.

Судя по всему, столь экстремальная перекраска оказалась пагубной для волос исполнительницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Дорофеева похвасталась подкаченным телом, задрав футболку на камеру.

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