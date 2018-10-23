Экс-звезда ''Дома-2'' попал в реанимацию после пластической операции

Российская звезда и бывший участник шоу "Дом-2" Егор Холявин оказался в реанимации. Туда 31-летний мужчина попал из-за проблем, возникших после очередной пластической операции.

Об этом сам пострадавший рассказал в интервью изданию "Стархит".

Холявин запомнился многим веселым толстячком из шоу "Дом-2". Однако сейчас он выглядит совсем иначе, парня даже успели прозвать "Русским Кеном" из-за его сходства с куклой.

Экс-участник "Дома-2" перенес более 20 операций, последняя из которых завершилась неудачно. После очередных манипуляций с лицом начались серьезные осложнения, что привело ко внутреннему кровотечению.

"Мне очень плохо и трудно говорить, пока нахожусь в реанимации. У меня начались осложнения после пластической операции на лице. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. Знаю, что им пришлось выкачивать из меня кровь. Похоже, пострадали внутренние органы", - рассказал Холявин.

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