"Зачем петь в дурдоме?" Экс-"ВИА Гра" засветилась на шоу "Дом-2"

Экс-вокалистка культовой украинской группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, которая является супругой популярного певца Валерия Меладзе, взяла участие в съемках скандального российского проекта "Дом-2".

Артистка выступила в выпуске шоу, который вышел в эфир 24 апреля. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте Джанабаевой.

"Друзья, сегодня (24 апреля. - Ред.) в 23:00, если вы еще не будете спать, то включайте канал ТНТ, на "Дом-2" спою для вас", - подписала артистка кадр, сделанный в студии проекта. Отметим, что Альбина исполнила свою песню под названием "Мне просто показалось".

Кроме того, Джанабаева опубликовала видео своего выступления.

Новости Альбина Джанабаева изменилась до неузнаваемости

Поклонники экс-"ВИА Гры" неоднозначно отреагировали на ее участие в съемках "Дома-2". Если некоторые акцентировали внимание лишь на внешности Джанабаевой, то нашлись и те, которые раскритиковали ее за выступление.

"А зачем петь в дурдоме, что, нет достойных передач?" - пишут подписчики артистки.

Как сообщал "Обозреватель", недавно фото взрослого сына Джанабаевой и Меладзе утекло в сеть.