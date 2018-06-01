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Экс-пассия Ди Каприо разделась перед камерой: фото красотки

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Экс-возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо, 26-летняя датская модель Нина Агдал порадовала своих фанов в соцсети пикантным фото топлес.

Менее чем за сутки пост знаменитости в Instagram оценили лайками более 50 тысяч фолловеров.

На свежем фото Агдал запечатлена в одних лишь джинсах. Одной рукой модель прикрыла обнаженную грудь.

Dont have a shirt yet, pretending i do. Gotta manifest. @whatgoesaroundnyc

Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)

Помимо лайков, фото получило более 400 комментариев, в которых фолловеры принялись оценивать внешность и фигуру модели.

"Красотка, не правда ли?", "Хороша. Выглядит изумительно", - отметили под фото.

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Напомним, Нина Агдал стала довольно востребовательной моделью за последние несколько лет, особенно популярности девушки поспособствовал ее недолгий роман с Леонардо Ди Каприо.

Сегодня датчанка снимается для таких знаменитых брендов, как Victoria’s Secret, Frederick of Hollywood, Macy и других.

Читайте также на OBOZREVATEL, как исхудавший Ди Каприо удивил фанов внешним видом.

Персона
Нина Агдал
Объекты
соцсетиInstagram
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