"Ей все дала Россия": запрещенный в Украине певец напал на Вайкуле из-за Крыма

Запрещенный в Украине российский певец Олег Газманов раскритиковал латвийскую артистку Лайму Вайкуле из-за ее резкой позиции по Крыму.

Так, Газманов назвал заявление своей коллеги Лаймы относительно отказа посещать полуостров "за любые деньги" некрасивым, отметив, что исполнительнице все дала Россия. Об этом пишет РИА Новости.

Также певец добавил, что не хотел обсуждать подобные темы, однако в настоящее время музыка не может отделиться от политики.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 13 Авг 2018 в 4:18 PDT

"Я не хотел бы обсуждать все эти темы. С другой стороны, политика все равно вокруг, и куда ты от нее ни скрываешься, все равно она с тобой. У меня есть четкая позиция по этому поводу, обсуждать слова Лаймы я не собираюсь… По крайней мере, это было некрасиво. Если на Лайму оказывают какое-то давление и она, прикрываясь тем, что слабая женщина и должна что-то делать, ну Бог ей судья. Ей, по крайней мере, Россия все дала", - отметил Газманов.

Помимо этого, по его словам, Крым является "важным для России, так как там было пролито много русской крови".

"Она образованная женщина и любой образованный человек, читая просто историю, понимает, что такое Крым, что такое Севастополь, сколько там пролито русской крови. И ничего бы не было, если бы так отвратительно не поступали бы с Крымом. Это волеизъявление всего народа возвратиться в Россию", - добавил скандальный артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, латвийская певица Лайма Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что, несмотря на большие гонорары, не намерена посещать аннексированный Россией Крым. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР.

На ее слова бурно отреагировали коллеги по сцене. Многие, к примеру знаменитый композитор Раймонд Паулс, поддержали высказывания Лаймы относительно поездок в оккупированный Крым. В то же время нашлись и те, кто раскритиковал артистку. Так, российский актер Станислав Садальский отреагировал на категоричный отказ Вайкуле ездить на гастроли в Крым, заявив, что не собирается ездить в Украину, пока там "обижают русских".