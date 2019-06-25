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Егору Криду – 25: самые скандальные клипы эпатажного певца

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Известный российский рэпер Егор Крид во вторник, 25 июня празднует свой день рождения. Скандальному певцу исполнилось 25 лет.

Несмотря на довольно молодой возраст, Егор Крид уже успел завоевать огромную популярность в частности благодаря многолетнему сотрудничеству с продюсерской компанией российского рэпера Тимати Black Star Inc. Крид был участником "Блэк Стар" около 8 лет – он подписал контракт в конце 2011 года.

Егор Крид

Егор Крид

Cosmopolitan

С тех пор из искреннего романтика Крид превратился в весьма противоречивого и конфликтного персонажа, который часто эпатирует публику и демонстрирует свое высокомерие и скандальный нрав, в частности, в своих песнях и клипах. OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые скандальные работы кумира молодежи.

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В сентябре 2018 года "король российской поп-музыки" Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню "Цвет настроения черный", которую спел вместе с рэпером Егором Кридом. Новая видеоработа вызвала настоящий ажиотаж в сети, в частности слушатели отметили, что им было стыдно смотреть видео.

В мае 2018 года топовые артисты российского лейбла Black Star Тимати и Егор Крид выпустили клип на песню "Гучи". Рэперы предстали в образе гламурных растаманов и высмеяли "новую школу" рэпа, а также ее самых известных представителей с их любовью к автотюну. Текст песни также привлек внимание публики – количество матов и брани в нем зашкаливает.

В январе-2019 Крид презентовал новый трек "Крутой". Композицию сразу же раскритиковали в сети. В ней артист сравнил себя с композитором Игорем Крутым: "Я крутой, как Игорь Крутой"

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Другие нашумевшие клипы с участием Егора Крида:

А так ныне пафосный красавчик и ловелас Егор Крид выглядел на заре своей карьеры:

Как сообщал OBOZREVATEL, Егор Крид неоднократно становился героем различных скандалов, помимо своих провокационных клипов. Так, в январе 2019 года в сети появилась информация, что Крид сорвал ряд своих концертов в Абу-Даби. В СМИ сообщалось, что певец приехал в отель и спокойно пил кофе, пока организаторы пытались решить вопрос.

Позже выяснилось, что конфликт спровоцировали организаторы мероприятий. в частности основатель Русской медиагруппы и друг Путина Владимир Киселев, который грозился сломать Егору жизнь.

Через несколько месяцев вокруг Крида разгорелся новый скандал. В сети распространили информацию, что он разорвал контракт с Тимати и лейблом Black Star. Рэперу пришлось гневно ответить на эти данные.

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Персона
Егор Крид
Теги
звездышоу-бизнес
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