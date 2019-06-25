Егору Криду – 25: самые скандальные клипы эпатажного певца

Известный российский рэпер Егор Крид во вторник, 25 июня празднует свой день рождения. Скандальному певцу исполнилось 25 лет.

Несмотря на довольно молодой возраст, Егор Крид уже успел завоевать огромную популярность в частности благодаря многолетнему сотрудничеству с продюсерской компанией российского рэпера Тимати Black Star Inc. Крид был участником "Блэк Стар" около 8 лет – он подписал контракт в конце 2011 года.

Егор Крид Cosmopolitan

С тех пор из искреннего романтика Крид превратился в весьма противоречивого и конфликтного персонажа, который часто эпатирует публику и демонстрирует свое высокомерие и скандальный нрав, в частности, в своих песнях и клипах. OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые скандальные работы кумира молодежи.

Осторожно, присутствует ненормативная лексика (видео 18+)

В сентябре 2018 года "король российской поп-музыки" Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню "Цвет настроения черный", которую спел вместе с рэпером Егором Кридом. Новая видеоработа вызвала настоящий ажиотаж в сети, в частности слушатели отметили, что им было стыдно смотреть видео.

В мае 2018 года топовые артисты российского лейбла Black Star Тимати и Егор Крид выпустили клип на песню "Гучи". Рэперы предстали в образе гламурных растаманов и высмеяли "новую школу" рэпа, а также ее самых известных представителей с их любовью к автотюну. Текст песни также привлек внимание публики – количество матов и брани в нем зашкаливает.

В январе-2019 Крид презентовал новый трек "Крутой". Композицию сразу же раскритиковали в сети. В ней артист сравнил себя с композитором Игорем Крутым: "Я крутой, как Игорь Крутой"

Другие нашумевшие клипы с участием Егора Крида:

А так ныне пафосный красавчик и ловелас Егор Крид выглядел на заре своей карьеры:

Как сообщал OBOZREVATEL, Егор Крид неоднократно становился героем различных скандалов, помимо своих провокационных клипов. Так, в январе 2019 года в сети появилась информация, что Крид сорвал ряд своих концертов в Абу-Даби. В СМИ сообщалось, что певец приехал в отель и спокойно пил кофе, пока организаторы пытались решить вопрос.

Позже выяснилось, что конфликт спровоцировали организаторы мероприятий. в частности основатель Русской медиагруппы и друг Путина Владимир Киселев, который грозился сломать Егору жизнь.

Через несколько месяцев вокруг Крида разгорелся новый скандал. В сети распространили информацию, что он разорвал контракт с Тимати и лейблом Black Star. Рэперу пришлось гневно ответить на эти данные.

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