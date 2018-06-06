Ефремов высказался о своем отношении к Украине: самые нашумевшие фразы известного актера

Во вторник, 5 июня, скандальный российский актер Михаил Ефремов дал интервью популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю, где красноречиво высказался о том, что РФ должна отдать крымский мост Украине, а также поставлять газ в страну бесплатно, и только таким способом, по его словам, государства смогут "помириться".

В своем творчестве Михаил Ефремов часто высмеивает политику Владимира Путина в отношении внутренних проблем России, аннексии Крыма, Евромайдана и других моментов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые яркие высказывания знаменитого актера, которые вызвали настоящую бурю эмоций в сети.

Так, Ефремов предложил России "решить" вопрос аннексии Крыма, откупившись бесплатными поставками газа Украине.

"Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", - заявил актер.

Михаил Ефремов ТВ Центр

В свою очередь, депутат нелегитимной Госдумы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик в ответ на заявление актера Михаила Ефремова сказал:

"Восстановление нормальных отношений с Украиной - действительно одна из важнейших задач для нашего государства. Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он всё равно в Европу смотрит. Вспомните: Россия давала серьёзные скидки на газ, продавала его по практически бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, был подписан ряд межгосударственных соглашений, дающих преференции для Украины".

В этом же интервью Ефремов едко высказался о российском народе, назвав их главной чертой завистливость и фальшивый патриотизм.

"Сейчас все на патриотизме. Значит, точно проворовались. Если заговорили о патриотизме, значит, точно дырки в карманах", - заявил Ефремов.

Также он красноречиво прокомментировал скандальное высказывание о том, что русский народ - это "не ребенок, а мерзкая подростковая гнида", которое он сделал в 2013 году.

"Это старая цитата. Завистливость, крикливость, истеризм, ну все, что потом проявилось в 2014 году", – пояснил актер, отметив, что у него так же есть подобные черты.

Немного ранее Михаил Ефремов также отличился колким стихотворением о российском президенте Владимире Путине, которое сочинил писатель Андрей Орлов (Орлуша). Во время чтения произведения, артист явно пародировал главу РФ. Стих "Со Володей вот что происходит", где рассказывается о якобы переживаниях Путина, который не в состоянии реализовать свой военный потенциал, и от этого ему горько и обидно, словно маленькому ребенку, моментально взорвал сеть, вызвав бурю эмоций у поклонников творчества Орлуши.

Российский актер Михаил Ефремов прочитал в эфире радио "Эхо Москвы" сатирическое стихотворение поэта Андрея Орлова (Орлуши) под названием "Откровения Матильда", посвященное "крымскому депутату Поклонскому". В стихе рассказывается об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича. а также звучит "красноречивая" фраза "Я е** депутата Поклонского".

Однажды Михаил Ефремов исполнил в Москве номер "Ульти-шах и ульти-мат", в котором он в сатирической форме высмеял президента страны-агрессора РФ Владимира Путина и предсказал ему международный трибунал в Гааге.

Также Ефремов, известный своим критическим отношением к кремлевским властям, прочитал во время концерта в Киеве стих "Я решил слово "Х**" написать на заборе", который высмеивает свободу слова в России.

Отрывок из стиха:

Я решил слово "Х**" написать на заборе, И теперь по закону я, братцы, Предварительно в "Росх**поймичтонадзоре" Буду должен пройти регистрацию.

Потому, что закон все лазейки закрыл, Я читал, там мозгов трепанация: Если "Х**" прочитает три тысячи рыл, Значит – "массовая информация".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский артист театра и кино, телеведущий Михаил Ефремов в октябре 2017 года отказался ехать в Крым, потому что работа на оккупированном Россией полуострове помешает ему посетить Украину в дальнейшем.

"Если я буду работать в Крыму, меня не пустят в Украину. Я подожду все-таки, пока украинцы не выдохнут или что-то еще... Если так, то я выбираю в данном случае, хотя я в Крыму практически вырос, и там я и начал как артист, как киноартист. Я не могу сказать, что я рыдал в подушку, но это было очень неприятно мне", – заявил Ефремов об аннексии Крыма.