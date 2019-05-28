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"Ее резали, вкручивали шурупы": всплыли жуткие детали смерти знаменитой актрисы Полищук

3.1тЧитать материал на украинском

Мать знаменитой советской актрисы Любови Полищук, которая умерла в 2006 году от рака позвоночника, Ольга Полищук обнародовала жутки детали о смерти дочери.

Так, по ее словам, артистка умирала в муках: она выглядела очень плохо, сильно похудела, практически лишилась волос, а также терпела сильную боль. Также Любовь перенесла ряд сложных операций, а в позвоночник ей вживляли специальные "шурупы". Об этом шла речь в передаче "Пусть Говорят", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Она была очень изможденной. Даже цвет лица изменился, словно желтый стал. Потом легла в больницу, оказалось – на всю жизнь... Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Когда хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее нашли саркому. Когда я приехала, она была стриженая, худющая. Лежала, вдруг стала хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула – и все, нет Любы", — рассказала Ольга Полищук.

Любовь Полищук

Любовь Полищук

real-lifes.ru

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Напомним, что Любовь Полищук умерла в ноябре 2006 года в Израиле в возрасте 57 лет. Причина смерти – саркома позвоночника. Считается, что к серьезным проблемам со спиной ее привела автомобильная авария, в которой она получила травму позвоночника. Также сообщали, что ситуацию отягощали и съемки, где артистка тоже неоднократно травмировала спину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в апреле 2019 года внезапно умерла артистка Ирина Цывина, известная по сериалам "Кадетство" и "Ольга". Ей было 55 лет. Как выяснилось после экспертизы, актриса умерла от кардиомиопатии.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Любовь Полищук
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Черкасова Екатерина
Черкасова Екатерина
Моя искpeнняя 6лагодаpность тoмy, ктo пoказал мнe этoт чyдo-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁vmaps3v Прocто пройдя проcтой oпpoс пoлyчила пoчти пoлyгодoвyю заpплaтy)) Пользyйтeсь, пoка есть вoзможность=)
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