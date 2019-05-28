"Ее резали, вкручивали шурупы": всплыли жуткие детали смерти знаменитой актрисы Полищук

Мать знаменитой советской актрисы Любови Полищук, которая умерла в 2006 году от рака позвоночника, Ольга Полищук обнародовала жутки детали о смерти дочери.

Так, по ее словам, артистка умирала в муках: она выглядела очень плохо, сильно похудела, практически лишилась волос, а также терпела сильную боль. Также Любовь перенесла ряд сложных операций, а в позвоночник ей вживляли специальные "шурупы". Об этом шла речь в передаче "Пусть Говорят", выпуск которой опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Она была очень изможденной. Даже цвет лица изменился, словно желтый стал. Потом легла в больницу, оказалось – на всю жизнь... Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Когда хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее нашли саркому. Когда я приехала, она была стриженая, худющая. Лежала, вдруг стала хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула – и все, нет Любы", — рассказала Ольга Полищук.

Любовь Полищук real-lifes.ru

Напомним, что Любовь Полищук умерла в ноябре 2006 года в Израиле в возрасте 57 лет. Причина смерти – саркома позвоночника. Считается, что к серьезным проблемам со спиной ее привела автомобильная авария, в которой она получила травму позвоночника. Также сообщали, что ситуацию отягощали и съемки, где артистка тоже неоднократно травмировала спину.

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