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''Ее очень любит муж'': стало известно, кому пели Лобода и Лорак в Киеве

2.4тЧитать материал на украинском

Украинская группа Mozgi, KAZKA, Верка Сердючка, а также Светлана Лобода, Ани Лорак и российский актер и певец Александр Ревва (Артур Пирожков) выступили на дне рождения у Марины Кондауровой. Ведущими мероприятия были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк.

Корпоратив состоялся 14 декабря в Career at Fairmont Grand Hotel Kyiv, пишет издание "Страна.ua".

''Ее очень любит муж'': стало известно, кому пели Лобода и Лорак в Киеве

instagram.com/anilorak___lifenews

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Судя по информации, опубликованной в Instagram концертного директора Дяди Жоры, концерт являлся подарком от мужа именинницы.

''Ее очень любит муж'': стало известно, кому пели Лобода и Лорак в Киеве

Отметим, что ранее, девушка с таким именем входила в число самых завидных невест Горловки.

Только сейчас приходит осознание какой праздник мы сотворили 🤦🏻‍♀️👍🤘🏻🤘🏻🤘🏻 Я очень горжусь нашей командой @dyadya_jora_company и каждому, кто приложил свою руку к этому разрывному Дню рождения! Я благодарна за доверие нашему клиенту, который вновь отдал в наши надёжные руки свой важный день Организаторы @dyadya_jora_company Руководитель проекта я @katerina_dyadya_jora

Публикация от Концертный директор Дяди Жоры (@katerina_dyadya_jora)

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский певец устроил шикарный день рождения в Москве с Лорак, Киркоровым и Лазаревым. Фото с мероприятия обнародованы в сети.

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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Даун нецкие сцуки достали!!! Сами заверили кашу у себя, сами жируют , если не в Мацкве , то в Киеве, у Петручио явный договорняк с ними! На выборах н нужно запихнуть эту падлу в зад Яныку, как его подельнику!!!!
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