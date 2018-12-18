''Ее очень любит муж'': стало известно, кому пели Лобода и Лорак в Киеве

Украинская группа Mozgi, KAZKA, Верка Сердючка, а также Светлана Лобода, Ани Лорак и российский актер и певец Александр Ревва (Артур Пирожков) выступили на дне рождения у Марины Кондауровой. Ведущими мероприятия были Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Леся Никитюк.

Корпоратив состоялся 14 декабря в Career at Fairmont Grand Hotel Kyiv, пишет издание "Страна.ua".

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Судя по информации, опубликованной в Instagram концертного директора Дяди Жоры, концерт являлся подарком от мужа именинницы.

Отметим, что ранее, девушка с таким именем входила в число самых завидных невест Горловки.

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский певец устроил шикарный день рождения в Москве с Лорак, Киркоровым и Лазаревым. Фото с мероприятия обнародованы в сети.