''Ее не узнали'': раскрыта реальная причина смерти принцессы Дианы

Принцесса Уэльская Диана после рокового ДТП в 1997 году умерла из-за скрытой микротравмы.

Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал британский судмедэксперт Ричард Шеперд, который был причастен к расследованию инцидента и проводил вскрытие.

Ричард Шеперд Фото: kp.ru

"Диана скончалась от травмы, которую не слишком часто получают. Ей ведь довольно быстро оказали помощь и все было бы хорошо. Она получила, в общем-то всего лишь несколько переломов и небольшую травму груди. Когда приехали медики, она разговаривала и медикам показалось, что охранник, сидящий на переднем сидении, пострадал куда сильнее, поэтому в первую очередь нужно заниматься им", - рассказал он.

По словам специалиста, сыграло роль и то, что медики, подоспевшие к месту аварии, не узнали принцессу Диану, ведь инцидент произошел во Франции. Оказав ей первую необходимую помощь, врачи кинулись к охраннику. Никто не заподозрил, что у Дианы открылось внутреннее кровотечение.

"Нет, не узнали. Работники "скорой" сочли ее состояние стабильным. Но никто не знал про небольшой разрыв в вене одного из ее легких. Анатомия человека такова, что этот участок скрыт глубоко в центральной части грудной полости. Давление в венах, разумеется, не такое сильное, как в артериях. Кровь вытекает из них гораздо медленнее, настолько медленно, что обнаружить проблему сложно, а устранить ее еще сложнее. Уже в машине "скорой помощи" она потеряла сознание. Уже в больнице обнаружили разорванную вену и попытались ее зашить. К сожалению, было уже слишком поздно. Она умерла из-за микротравмы, скрытой, незаметной микротравмы", - пояснил он.

Фото hellomagazine.com

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. В автомобильную аварию она попала вместе с кинопродюсером Доди аль-Файедом, которого считали ее любовником, а также водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа.

Фото: rd.com

Фото: rd.com

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