EDGAR & EMMA: премьера дерзкого трека “Побудь со мной”

Дуэт EDGAR & EMMA представляет новый трек “Побудь со мной” и динамичное lyric-video на него. Никакого четкого сюжета, только провокационные образы и неоднообразные локации и “зацепки” в кадре: среди них — и "Форд Мустанг" последней модели.

"Вообще сначала мы хотели взять ретро-машину, но передумали. "Мустанг" очень круто смотрится в кадре, современно! И скажу, что нашу новую песню “Побудь со мной” очень качево слушать именно за рулём автомобиля!", — делится EDGAR.

"Я очень хотела за руль, но мне не разрешил EDGAR! У меня пока нет прав, но я мечтаю научиться водить машину. EDGAR пообещал, что меня научит. Но не на "Мустанге"!", — вздыхает EMMA.

Режиссером lyric-video стал Радислав Лукин, с которым EDGAR & EMMA работали над дебютным клипом “Тебя мало”.

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"У EDGAR & EMMA на самом деле очень прикольный контент. Я начал слушать хип-хоп года два назад. И у них очень прогрессивная музыка именно в этом жанре! И круто, что треки все разные и каждый из них врезается в память. Видео у нас получилось насыщенным и разнообразным, как для lyric. Lyric-video — это достаточно новый формат, и в нём есть место для экспериментов. Мы работали с несколькими образами, в которых Эду, к примеру, было даже не очень комфортно, потому что подчёркивается и даже утрируется его национальный колорит. Снимали налегке, думаю, смотреться будет так же!", — комментирует Лукин.

"Конечно же, у Радислава были к нам замечания, к которым мы прислушивались. Мы хорошо понимаем друг друга и всегда приходим к общему мнению. Радик мыслит, как мы, он современный парень!", — говорит EMMA.

"Главная “фишка” видео — это трек! Ну, и то, как мы всё делали, с каким настроением и подачей! На парковке, например, мы отлично отсняли видео, скрываясь от охраны ТЦ. Просто мы не договорились заранее — не получилось, не успели. Но всё сделали, как и хотели!", — комментирует EDGAR.

Видео уже доступно на официальном канале исполнителей в YouTube.

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