Джонни Депп попал в ДТП в России

Известный голливудский актер Джонни Депп попал в дорожно-транспортное происшествие в России.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, куда артист приехал вместе с группой Hollywood Vampires. Об этом передает "Пятый канал".

Джонни Депп Instagram @deppgrindelwald

Машина, в которой ехал Депп, не вписалась в поворот и врезалась в стену. Авария произошла, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил небольшие повреждения.

Напомним, что вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонни Депп шокировал поклонников дерзкой выходкой.