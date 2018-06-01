Джонни Депп попал в ДТП в России

Известный голливудский актер Джонни Депп попал в дорожно-транспортное происшествие в России.
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, куда артист приехал вместе с группой Hollywood Vampires. Об этом передает "Пятый канал".
Джонни Депп
Instagram @deppgrindelwald
Машина, в которой ехал Депп, не вписалась в поворот и врезалась в стену. Авария произошла, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.
В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил небольшие повреждения.
Напомним, что вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонни Депп шокировал поклонников дерзкой выходкой.