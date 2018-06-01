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Джонни Депп попал в ДТП в России

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Известный голливудский актер Джонни Депп попал в дорожно-транспортное происшествие в России.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге, куда артист приехал вместе с группой Hollywood Vampires. Об этом передает "Пятый канал".

Джонни Депп

Instagram @deppgrindelwald

Машина, в которой ехал Депп, не вписалась в поворот и врезалась в стену. Авария произошла, когда автомобиль выезжал из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

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В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил небольшие повреждения.

Напомним, что вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри из Aerosmith, отыграла концерт в Петербурге.

Депп. Джонни Депп. 🤘🏻 #HollywoodVampires. 30.05.18, Ледовый

Публикация от Concert Photo (@live_concert_photo)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонни Депп шокировал поклонников дерзкой выходкой.

Персона
Джонни Депп
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