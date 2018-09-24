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Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма

1.5тЧитать материал на украинском

Американский актер, продюсер и музыкант Хоакин Феникс в образе злодея Джокера из одноименного фильма во время съемок в Нью-Йорке с толпой актеров в масках клоунов устроили хаос в метро.

Новости
Актер Джаред Лето предлагает снять отдельный фильм о Джокере

В одной из самых ожидаемых премьер следующего года будет раскрыт характер заклятого врага Бэтмена: как Артур Флек из несостоявшегося комика превратился в печального злодея, передает The Sun.

Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма
Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма
Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма
Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма
Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма

Напомним, в последний раз роль Джокера исполнил Джаред Лето в фильме "Отряд самоубийц". В 2008 году его сыграл актёр Хит Леджер, который после съёмок в фильме "Тёмный рыцарь" получил посмертный "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Также в роли Джокера успели побывать Джек Николсон в 1989 году и Сизар Ромеро.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда фильма "Отряд самоубийц" Кара Делевинь украсила сентябрьскую обложку американского журнала Elle, представ в роскошном наряде от Saint Laurent в стиле 80-х.

Персона
Джокер
Место
СШАНью-Йорк
Объекты
съемкифильмметро
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